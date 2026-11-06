Маршрутный автобус с пассажирами загорелся в Хабаровске

Фото: телеграм-канал Amur Mash

Маршрутный автобус № 71 загорелся на остановке "Кругосветка" в Хабаровске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании в кабине транспортного средства поступило 6 ноября в 14:10 по местному времени (07:10 по московскому). Пассажиры успели выйти из салона самостоятельно, никто не пострадал.

На место приехали сотрудники второй пожарно-спасательной части. Они потушили огонь. Пламя повредило кабину автобуса.

Ранее легковой автомобиль Renault сгорел при выезде с заправки в Дмитровском районе. Инцидент произошел на 81-м километре внешней стороны МКАД. В результате происшествия никто не пострадал.

