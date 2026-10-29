Автомобиль загорелся на 77-м км МКАД

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Автомобиль загорелся перед съездом № 78 на внутренней стороне 77-го километра МКАД. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В связи со случившимся движение затруднено на 3,5 километра и осуществляется по 3 полосам из 5. Водителям рекомендовано выбирать пути объезда.

На месте ЧП задействованы оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее три человека пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Богородском городском округе Московской области. Авария произошла на 100-м километре автодороги А-107.

По предварительным данным, водитель автобуса выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в выезжавший грузовой автомобиль.

