ТАСС: один из пострадавших при атаке БПЛА на Петербург скончался от тяжелых ожогов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина, получивший травмы в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург 18 октября, скончался от тяжелых ожогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По данным собеседника агентства, полученные пострадавшим повреждения оказались несовместимы с жизнью.

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе уточнили, что в день атаки в учреждение доставили двух человек. Один из них скончался, второго после лечения выписали в удовлетворительном состоянии.

В ночь на 18 октября вражеские БПЛА атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Только над территорией области уничтожили 145 беспилотников.

В Санкт-Петербурге были повреждены 12 многоквартирных и два частных дома, загорелись Петербургский нефтяной терминал, нефтебаза "Ручьи" и промышленный склад в Колпинском районе.

