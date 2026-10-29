ТАСС: один из пострадавших при атаке БПЛА на Петербург скончался от тяжелых ожогов

29 октября, 19:57Происшествия
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мужчина, получивший травмы в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург 18 октября, скончался от тяжелых ожогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
По данным собеседника агентства, полученные пострадавшим повреждения оказались несовместимы с жизнью.
В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе уточнили, что в день атаки в учреждение доставили двух человек. Один из них скончался, второго после лечения выписали в удовлетворительном состоянии.
В ночь на 18 октября вражеские БПЛА атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Только над территорией области уничтожили 145 беспилотников.
В Санкт-Петербурге были повреждены 12 многоквартирных и два частных дома, загорелись Петербургский нефтяной терминал, нефтебаза "Ручьи" и промышленный склад в Колпинском районе.