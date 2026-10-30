В Подмосковье задержали 18-летнюю девушку по подозрению в поджоге вышки связи

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

18-летняя жительница Королева подожгла оборудование вышки сотовой связи в Балашихе. По предварительным данным, к этому ее склонили мошенники, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В начале сентября девушке позвонила незнакомка. Она заявила, что аккаунт собеседницы на портале "Госуслуги" взломали, а ее персональные данные могут использовать для преступлений.

Позже с девушкой связался мужчина, представившийся следователем. Он поручил ей купить растворитель и поджечь оборудование вышки в микрорайоне Салтыковка. Расходы на такси и химические средства также оплачивали организаторы. После поджога девушку задержали полицейские.

В отношении нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт"). Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом.

Ранее в Салавате 12-летняя школьница из Ишимбая подожгла автозаправочную станцию на улице Первомайской, а затем служебный автомобиль полиции. По данным МВД по Башкирии, никто не пострадал, несовершеннолетнюю доставили в отдел полиции. Сама девочка рассказала, что действовала под психологическим давлением неизвестных, которые угрожали возбудить уголовное дело против ее родителей.