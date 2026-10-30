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30 октября, 09:06

Общество

Традиционная донорская акция пройдет в Москве 2 ноября

Фото: департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы

Жители столицы смогут сдать кровь в рамках акции "Московский донор" 2 ноября. Она пройдет с 10:00 до 13:00 в Городском центре профессионального и карьерного развития (Центр развития).

"Такие акции мы проводим здесь уже 10 лет вместе с Центром крови имени Олега Гаврилова. За все время участники сдали почти 500 литров крови", – рассказала замруководителя столичного департамента территориальных органов исполнительной власти Марина Прозорова.

Для того чтобы быть донором, необходимо соответствовать медицинским требованиям и пройти предварительную регистрацию. Ознакомиться с противопоказаниями можно на портале Центра крови имени О. К. Гаврилова.

Перед процедурой эксперты рекомендуют хорошо выспаться, позавтракать легкой пищей и выпить достаточное количество воды. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.

На акции будет открыта мобильная точка по вступлению в Федеральный регистр доноров костного мозга. Также там проведут мастер-класс по оказанию первой помощи.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2027 года в России начнут действовать обновленные правила допуска к донорству крови и ее компонентов. Изменения направлены на актуализацию требований и повышение безопасности процедуры – как для донора, так и для пациента.

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