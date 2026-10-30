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30 октября, 10:58

Безопасность

Ремонт ракетного крейсера "Петр Великий" предварительно сочли нецелесообразным

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Специальная комиссия вынесла предварительное заключение о том, что ремонтировать и модернизировать тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" нецелесообразно. Об этом ТАСС заявил глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

"Комиссия уже приняла предварительное решение, окончательное еще не объявлено – крейсер восстановлению не подлежит. У корабля есть определенная степень износа", – сказал он в кулуарах Всероссийского форума "330 лет российскому флоту".

При этом сам Мальцев считает, что при наличии возможностей корабль все же следовало бы обновить. Тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта 1144 "Орлан" он назвал одними из самых удачных в истории советского и мирового кораблестроения.

"Лучше их на сегодняшний день ничего нет. Из атомных у нас остался один "Адмирал Нахимов", – заключил глава ДПФ.

Ранее источник агентства в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что изначально модернизацию "Петра Великого" хотели начать после завершения работ на "Адмирале Нахимове", чтобы в составе Военно-морского флота оставался хотя бы один корабль этого класса.

Однако работы на "Нахимове" затянулись до 2022 года, и начать обновление "Петра Великого" в запланированные сроки стало невозможно – эксплуатационный ресурс крейсера не позволил бы ему оставаться на плаву до этого момента. По данным собеседника, в дальнейшем, после завершения модернизации "Адмирала Нахимова", "Петра Великого" планировали вывести из состава флота.

Между тем в июле завершился ремонт стратегического крейсера "Карелия". Новейший малый ракетный корабль проекта 22800 "Буря", принятый в состав Балтийского флота, включен в систему обороны важных экономических объектов Ленинградской области.

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