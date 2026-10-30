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30 октября, 12:55

Происшествия

Поезда в Испании столкнулись на скорости от 160 до 200 километров в час

Фото: ТАСС/АР/Manu Fernandez

Скорость столкновения двух пассажирских поездов в Испании могла достигать 200 километров в час. Об этом говорится в предварительном отчете Независимого административного органа по расследованию транспортных происшествий (AITAT).

По данным ведомства, состав Iryo стоял перед станцией Урда, когда в него сзади врезался поезд Renfe. Скорость удара оценивается в диапазоне от 160 до 200 километров в час. Окончательные данные получат после извлечения информации из бортового регистратора.

В поезде Iryo находились 147 пассажиров и пять членов экипажа, в составе Renfe – 379 пассажиров и семь членов экипажа. Число погибших составило 69 человек, пострадали около 179 человек, примерно 50 из них получили серьезные травмы. При этом местные СМИ сообщали о 74 погибших.

Авария нанесла значительный ущерб железнодорожной инфраструктуре. Движение на линии приостановлено, сроки его возобновления пока не определены. Происшествие отнесли к категории серьезных.

Инцидент произошел утром 28 октября в провинции Толедо, между городами Лос-Йебенес и Урда. Два вагона сошли с рельсов и упали с насыпи. Из-за аварии возникли перебои в движении более 100 составов, в стране объявили трехдневный национальный траур.

По данным СМИ, причиной катастрофы могла стать ошибка оператора железнодорожной сети на фоне сбоя системы безопасности. Из-за неполадок движение остановили, однако переход на ручное управление мог привести к его возобновлению. При этом работник, ремонтировавший систему, не предупредил об опасном сближении поездов.

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