Carbuzz: глава Bugatti лишился суперкара Chiron из-за привычки оставлять ключи в машине

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Генеральный директор Bugatti и основатель Rimac Group Мате Римак подтвердил, что у него угнали собственный Bugatti Chiron. Об этом сообщает Carbuzz.

По словам Римака, ключи он годами оставлял в своих машинах, в том числе в Chiron и Nevera. Сам Chiron находился на незакрытой парковке у завода в Хорватии: это место он считал "супербезопасным". Друзья и коллеги иногда брали гиперкар мощностью 1 500 лошадиных сил покататься.

Когда машина поехала в сторону Словении, Римак не стал дожидаться полиции. Он сел за руль Porsche 911 и начал преследование, рассчитывая, что границу успеют перекрыть. Однако Словения расположена примерно в 10 милях от его кампуса в Загребе, а до Австрии – около 100 миль.

У угонщика было преимущество в час и Chiron, поэтому автомобиль оказался в третьей стране раньше, чем полиция согласовала действия.

Догнать похитителя Римаку не удалось – Chiron остановили австрийские власти. Машину вернули, а Римак провел ночь за оформлением бумаг. По его словам, выдвигать обвинения он не хочет, однако высокая стоимость машины и международный характер преступления может лишить его выбора. При этом уточняется, что гиперкару потребуется заменить передний бампер.

Ранее мужчина угнал эвакуатор на востоке Москвы. 67-летний владелец узнал о пропаже машины от арендатора: эвакуатор исчез со двора дома на Окружном проезде. По версии полиции, злоумышленник заметил, что дверь автомобиля не заперта, проник в салон, завел двигатель ключом, оставленным в машине, и уехал.