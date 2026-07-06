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06 июля, 10:27

Происшествия

Подозреваемый в краже иномарки на востоке Москвы задержан

Видео: "МАХ/"Петровка, 38"

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже иномарки на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД РФ.

Автомобиль был припаркован на Каскадной улице. На видео с камер видеонаблюдения видно, как неизвестный человек подходит к машине, открывает дверь, садится за руль и затем уезжает с места преступления.

Полицейские установили, что водительская дверь не была заперта, чем и воспользовался злоумышленник. Последний проник в салон, завел двигатель с помощью проводов и скрылся. В результате правоохранители выявили и задержали подозреваемого на Лыткаринской улице. Им оказался 35-летний приезжий.

Гражданин планировал продать авто, но не успел, так как его задержали. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а похищенная машина изъята и будет возвращена владелице.

Ранее в Благовещенске пьяный молодой человек залез в чужой автомобиль Toyota Alphard и там заснул. Выяснилось, что это произошло после посещения подозреваемым "увеселительных заведений". Лишь утром спящего молодого человека обнаружил хозяин автомобиля. Злоумышленник при этом успел забрать деньги и загранпаспорт собственника машины. Возбуждено уголовное дело.

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