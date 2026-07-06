Киев оказался в дыму после пожаров

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Дым от пожаров распространился в Киеве после серии взрывов, прогремевших ночью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Запах гари ощущается во всех районах. Жителям города рекомендовали закрыть все окна и не выходить на улицу.

Люди из Киевской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областей Украины остались без света из-за повреждения объектов энергетики, проинформировало украинское Минэнерго.

По тем же причинам нет света и в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской области. Кроме того, 58 населенных пунктов Сумской области остались без электроснабжения из-за непогоды.

Российские силы в ночь на 6 июля нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Киева и Киевской области. Также атаки велись на военные аэродромы Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Черниговской областей. Представители Минобороны РФ заявили, что это был ответ на террористические атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре России.

