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06 июля, 11:20

Город

Крупное помещение выставлено на торги возле станции метро Москвы "Войковская"

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Помещение площадью 493,5 квадратного метра выставлено на торги около станции метро "Войковская" Замоскворецкой линии столичного метро. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Объект расположен по адресу Ленинградское шоссе, дом 8, корпус 1. Помещение занимает первый этаж и подвал, а также имеет отдельный вход. Инвестор там может открыть офис, спортивный или медицинский центр, магазин бытовой техники и другой бизнес.

"Приобретение коммерческой недвижимости у города позволяет инвестору сэкономить время на проверку юридической чистоты лота и уделить внимание разработке бизнес-проекта. Подобрать нежилые объекты по необходимым фильтрам можно на инвестиционном портале Москвы", – отметил Пуртов.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 июля, сами торги состоятся 31-го числа на онлайн-площадке "Росэлторг".

Тем временем в Красносельском районе выставлены на торги три нежилых помещения. Их площадь варьируется от 84,6 до 99,6 "квадрата". Объекты находятся на первом этаже дома 2 на Русаковской улице. Выставленные на аукцион лоты подходят для открытия пункта выдачи заказов, цветочного магазина или кофейни.

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