Дачу Строгановых на Яузе выставили на торги

Фото: ТАСС/Ярослав Чингаев

Дача Строгановых на Яузе выставлена на аукцион. Сооружение является объектом культурного наследия федерального значения. Лот опубликован на сайте "Дом.РФ".

В рамках аукциона предусматриваются продажа здания площадью 2,2 тысячи квадратных метров, а также аренда земельного участка площадью 1,84 гектара по адресу улица Волочаевская, участок 38.

Стартовая стоимость лота составляет 198 миллионов 744 тысячи рублей. Подать заявку можно до 27 июля, сами торги назначены на 10:00 31 июля.

Ранее в столице на торги выставили денники Центрального ипподрома, в которых можно размещать лошадей, снаряжение для конного спорта и аксессуары для животных. Заявки на участие в торгах можно подать до 6 июля включительно.