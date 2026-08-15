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15 августа, 17:27

Шоу-бизнес

Киркоров планирует открыть памятник своим родителям на Троекуровском кладбище 9 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Народный артист России Филипп Киркоров планирует открыть памятник своим родителям на Троекуровском кладбище в Москве 9 сентября, сообщила РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская.

По ее словам, открытие должно пройти в 12:00. Кроме того, в конце июля Киркоров перезахоронил прах матери и бабушки на Троекуровском кладбище. До этого он находился в Болгарии, однако певец поместил его рядом с могилой своего отца Бедроса Киркорова.

Отец певца скончался 18 марта 2025 года из-за остановки сердца, ему было 92 года. Многие звезды российского шоу-бизнеса выразили соболезнования в связи с его смертью.

Позже стало известно, что Киркоров отказался от наследства. Его адвокат Александр Добровинский не стал называть причину такого решения, добавив, что это выбор самого артиста.

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