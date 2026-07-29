Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Народный артист РФ Филипп Киркоров перезахоронил прах матери и бабушки на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом РИА Новости сообщила представитель певца Екатерина Успенская.

Таким образом, она подтвердила информацию, которая распространилась в СМИ. Журналисты писали, что Киркоров перезахоронил прах родных 28 июля. Артист распорядился перевезти прах из Болгарии и поместить его рядом с могилой отца народного артиста РФ Бедроса Киркорова.

Отец артиста скончался 18 марта 2025 года в возрасте 92 лет из-за остановки сердца. Соболезнования в связи с его смертью выразили многие звезды российского шоу-бизнеса.

Позднее адвокат Киркорова Александр Добровинский сообщил, что от наследства певец отказался. Причину такого решения он не назвал, лишь уточнив, что это выбор самого артиста.