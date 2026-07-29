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29 июля, 14:00

Происшествия

Проникающее ранение выявлено у одного из пострадавших при атаке БПЛА на Рязанскую область

Фото: vk.com/id752548110

Один из шести пострадавших в результате атаки беспилотников на Рязанскую область был прооперирован, у него диагностировано проникающее ранение. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил заместитель председателя правительства региона, министр здравоохранения Александр Пшенников.

Также в областную клиническую больницу доставили еще пятерых пострадавших. Они находятся в нейрохирургическом отделении и отделении общей хирургии. С каждым пациентом работает психолог, чтобы не допустить развития посттравматического стрессового расстройства, отметил министр.

Рязань подверглась массированной атаке вражеских БПЛА в ночь на 29 июля. В результате на территории одного из предприятий города произошел пожар. Всего в результате воздушной атаки ВСУ ранения получили шесть мирных жителей, указывали власти региона.

На этом фоне сотрудников логистического центра Wildberries эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности. Кроме того, склад компании временно прекратил прием товаров от поставщиков.

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