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29 июля, 14:55

Общество

Юные москвичи выберут имя для новорожденной овечки с "Городской фермы"

Фото: пресс-служба ВДНХ

На "Городской ферме" ВДНХ родилась овечка редкой миниатюрной породы уэссан. Выбрать для нее имя предлагают юным москвичам на платформе "Активный гражданин – детям", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Родители новорожденной – Пятнашка и Юлий. У овечки кудрявая шерсть медового оттенка. Зоологи фермы отмечают, что детеныш уже уверенно стоит на ногах, изучает окружающий мир и активно набирается сил. Пока она питается материнским молоком, но вскоре в рацион добавится свежее сено. Специалисты также следят за состоянием Пятнашки.

Сотрудники "Городской фермы" подготовили пять вариантов имени: Малышка, Забава, Булочка, Ириска и Мия. Участники опроса могут выбрать два понравившихся варианта. Имя, набравшее наибольшее количество голосов, дадут новой обитательнице фермы.

Перед голосованием в разделе "Подробнее" ребята могут увидеть фотографии овечки, прочитать описание каждого имени и узнать интересные факты о породе уэссан. Принять участие в выборе могут дети от 6 до 13 лет включительно, имеющие стандартную учетную запись на портале mos.ru.

Всего за 11 лет работы "Городской фермы" на свет появились более 750 животных. Основную массу новорожденных составляют цыплята – их вылупилось больше 340. На втором месте кролики, у которых родилось 165 крольчат.

При этом начало весны выдалось особенно богатым на прибавление в козьем семействе. В апреле родились два черно-белых козленка. Также у англо-нубийской козы Бусинки, рожденной на ферме 4 года назад, появилась козочка бурого окраса.

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