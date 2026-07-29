Жена задержанного по делу о смерти ученого Зезина заявила, что супруг не избивал его

Фото: MAX/Baza

Жена задержанного по делу о нападении на ученого-агрария Никиту Зезина заявила, что ее муж не избивал погибшего, а лишь несколько раз похлопал его по щекам. Об этом она рассказала RT.

"Видно на видео, что мой муж хлопал его по щекам, но не избивал он ногами. Росгвардия это подтвердит. Они приехали, мы специально вызвали зафиксировать тот факт, что человека не избивали", – указала женщина.

По словам собеседницы журналистов, ее супруг заступился за детей, которые, вопреки распространившейся информации, якобы не заезжали на квадроциклах на опытное поле. Она заявила, что Зезин вместе с водителем преследовал детей на квадроцикле, а ее сын едва не пострадал.

Женщина также подчеркнула, что после этого детей силой посадили в машину и не позволили им позвонить. По ее словам, у несовершеннолетних были зафиксированы побои, а необходимые доказательства будут представлены. Реверук добавила, что их обращение изначально не приняли, а внимание к ситуации появилось только после сообщений о смерти Зезина.

Ранее директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Никита Зезин вместе с заместителем Александром Шаниным остановили детей на квадроциклах, которые, по предварительным данным, ездили по опытным полям. Ученые доставили их к зданию института, чтобы передать родителям.

После этого к учреждению приехали несколько человек, в том числе отец одного из детей. По версии следствия, мужчины проявили агрессию, напали на ученых и избили их. Через несколько дней Зезин скончался в больнице от сердечного заболевания.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. 38-летнему фигуранту предъявили обвинение в хулиганстве, а следствие намерено ходатайствовать о его аресте.