Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июля, 13:46

Происшествия

Жена задержанного по делу о смерти ученого Зезина заявила, что супруг не избивал его

Фото: MAX/Baza

Жена задержанного по делу о нападении на ученого-агрария Никиту Зезина заявила, что ее муж не избивал погибшего, а лишь несколько раз похлопал его по щекам. Об этом она рассказала RT.

"Видно на видео, что мой муж хлопал его по щекам, но не избивал он ногами. Росгвардия это подтвердит. Они приехали, мы специально вызвали зафиксировать тот факт, что человека не избивали", – указала женщина.

По словам собеседницы журналистов, ее супруг заступился за детей, которые, вопреки распространившейся информации, якобы не заезжали на квадроциклах на опытное поле. Она заявила, что Зезин вместе с водителем преследовал детей на квадроцикле, а ее сын едва не пострадал.

Женщина также подчеркнула, что после этого детей силой посадили в машину и не позволили им позвонить. По ее словам, у несовершеннолетних были зафиксированы побои, а необходимые доказательства будут представлены. Реверук добавила, что их обращение изначально не приняли, а внимание к ситуации появилось только после сообщений о смерти Зезина.

Ранее директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Никита Зезин вместе с заместителем Александром Шаниным остановили детей на квадроциклах, которые, по предварительным данным, ездили по опытным полям. Ученые доставили их к зданию института, чтобы передать родителям.

После этого к учреждению приехали несколько человек, в том числе отец одного из детей. По версии следствия, мужчины проявили агрессию, напали на ученых и избили их. Через несколько дней Зезин скончался в больнице от сердечного заболевания.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. 38-летнему фигуранту предъявили обвинение в хулиганстве, а следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Читайте также


происшествиярегионы

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

Как в России будут бороться со сталкингом

Доработанный законопроект против сталкинга в РФ направлен на отзыв в правительство

Читать
закрыть

Почему в РФ возник запрос на "женское такси"

Девушки признались, что ощущают себя в безопасности с водителем своего пола

Психолог назвал запрос на "женское такси" полноценным сексизмом

Читать
закрыть

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика