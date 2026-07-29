Благоустройство завершили на Новодевичьей набережной в центре столицы

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В центре столицы завершилось обновление Новодевичьей набережной. Работы прошли в рамках комплексного благоустройства четырех набережных, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

"В 2026 году приводим в порядок четыре набережные в районе Хамовники – Пречистенскую, Фрунзенскую, Новодевичью и Ростовскую. Основная задача – обеспечить удобное передвижение водителей и пешеходов", – отметил вице-мэр.

На проезжей части и тротуарах Новодевичьей набережной специалисты заменили покрытие общей площадью более 30 тысяч квадратных метров. Предыдущий раз асфальт здесь меняли в 2015 году. После этого нанесли дорожную разметку.

Вдоль набережной установили почти 70 фонарей с энергоэффективными светильниками, а нерегулируемые пешеходные переходы оснастили опорами контрастного освещения. Для отдыха горожан поставили новые лавочки, площадь газона составила около 7 тысяч квадратных метров.

Общая протяженность обновленных набережных в Хамовниках превысит 5 километров. Это позволит сформировать единый комфортный маршрут для автомобилистов и пешеходов, соединяющий такие знаковые локации, как комплекс "Лужники" и Парк Горького.

Ранее стало известно, что с начала 2026 года в Москве привели в порядок более 1,4 тысячи дворовых территорий. Специалисты в рамках работ не только обновляют асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, но и проводят озеленение. Также здесь появляются современные фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками. При наличии необходимого пространства рабочие устанавливают качели и беседки.

