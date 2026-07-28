В Москве начался ремонт Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В столице приступили к ремонту Тушинского тоннеля (Нововолоколамский-1), который проходит под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"Содержанию инженерных сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта", – уточнил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, работы разделены на два этапа и ведутся одновременно с обеих сторон сооружения. Движение транспорта на время ремонта полностью перекрывать не планируется – предусмотрены поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении.

В ходе ремонта смонтируют новое облицовочное покрытие стен типа "Фронтон". Сначала установят металлический каркас, на который затем закрепят облицовочные панели. Как отметил Бирюков, такая система улучшает внешний вид сооружения, обеспечивает влагостойкость и продлевает срок службы конструкций.

Общая площадь работ превысит 5 тысяч квадратных метров.

В настоящее время в Москве продолжается строительство автомобильной эстакады по основному ходу шоссе Энтузиастов. Она позволит водителям свободно проезжать через перекресток без светофоров.

В рамках проекта также предусмотрено строительство прилегающих дорог, бокового проезда вдоль шоссе Энтузиастов и подземного пешеходного перехода с двумя лифтами и лестницами. Вместе с тем там проложат трамвайные пути.