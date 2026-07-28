28 июля, 11:59Город
В Москве начался ремонт Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе
Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"
В столице приступили к ремонту Тушинского тоннеля (Нововолоколамский-1), который проходит под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.
"Содержанию инженерных сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта", – уточнил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, работы разделены на два этапа и ведутся одновременно с обеих сторон сооружения. Движение транспорта на время ремонта полностью перекрывать не планируется – предусмотрены поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении.
В ходе ремонта смонтируют новое облицовочное покрытие стен типа "Фронтон". Сначала установят металлический каркас, на который затем закрепят облицовочные панели. Как отметил Бирюков, такая система улучшает внешний вид сооружения, обеспечивает влагостойкость и продлевает срок службы конструкций.
Общая площадь работ превысит 5 тысяч квадратных метров.
В настоящее время в Москве продолжается строительство автомобильной эстакады по основному ходу шоссе Энтузиастов. Она позволит водителям свободно проезжать через перекресток без светофоров.
В рамках проекта также предусмотрено строительство прилегающих дорог, бокового проезда вдоль шоссе Энтузиастов и подземного пешеходного перехода с двумя лифтами и лестницами. Вместе с тем там проложат трамвайные пути.