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22 июня, 12:07

Город

Савеловский тоннель отремонтируют в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Савеловский транспортный тоннель отремонтируют на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Специалистам предстоит сделать новое облицовочное покрытие стен типа "Фронтон" – они установят металлический каркас, на котором закрепят облицовочные панели. Так тоннель будет защищен от влаги и дольше прослужит без ремонта. Площадь работ составит около 5 тысяч квадратных метров.

На время работ движение транспорта полностью не закроют. Там будут поэтапно перекрываться полосы с сохранением движения в каждом направлении.

Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, все инженерные сооружения в городе постоянно обследуются и при необходимости обновляются. За последние 14 лет все объекты мостового хозяйства Москвы были отремонтированы. Это продлило срок их эксплуатации и создало комфортные условия как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Ранее сообщалось, что в Москве заменят асфальт на улицах Большой Лубянке и Сретенке. Ремонт будут проводить в несколько этапов и преимущественно по ночам, чтобы не создавать водителям неудобств. Специалисты уберут старое дорожное покрытие, отремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего уложат новый асфальт.

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