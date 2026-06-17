Дорожное покрытие заменят на Большой Лубянке и Сретенке в Москве

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Дорожное покрытие заменят на улицах Большой Лубянке и Сретенке в Москве. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, ранее асфальт там меняли в 2022 году, а гарантийный срок составляет 3 года. Дорожное покрытие на разных улицах города меняют ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону. Из-за интенсивного движения на дорогах образовывается колейность, которая причиняет неудобства автомобилистам и может стать причиной аварий.

Ремонт будут проводить в несколько этапов и в основном по ночам, когда машин на дорогах меньше. Специалистам предстоит убрать старое покрытие, провести ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток и уложить новый асфальт. Как правило, они применяют новейшие технологии и используют асфальтобетонные смеси столичного производства.

Тем временем на Москворецкой набережной уже заменили дорожное покрытие. Там уложили более 22 тысяч "квадратов" нового асфальта. В работах были задействованы 115 человек и 65 единиц техники, в том числе фрезы, асфальтоукладчики, катки и самосвалы.

