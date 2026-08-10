12 человек погибли из-за атаки БПЛА на Нижнекамск

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12 человек погибли и еще 39 пострадали из-за атаки украинских беспилотников на Нижнекамск, сообщает пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

"Всем обратившимся оказывается медицинская помощь", – цитирует пресс-службу ТАСС.

Кроме того, в больницы города доставлены 28 пострадавших при ударе противника, включая 1 ребенка, сообщили РИА Новости в федеральном Минздраве.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов отметил, что глава ведомства Михаил Мурашко взял ситуацию с лечением пострадавших в Нижнекамске на личный контроль.

"На место выехал министр здравоохранения Татарстана (Альмир Абашев. – Прим. ред.)", – добавил Кузнецов.

Массированная атака беспилотников на Нижнекамск произошла в понедельник, 10 августа. Уточнялось, что удары противника были нацелены на производственные и гражданские объекты.

Согласно решению Минниханова, в Татарстане объявлен траур. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал удар Вооруженных сил Украины по Нижнекамску военным преступлением.

