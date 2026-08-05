Врач Белобородов опроверг вероятность эпидемии легионеллеза в России

В одном из городов Швейцарии зафиксирована вспышка легионеллеза. По данным СМИ, один человек погиб, а семеро в реанимации. Что это за заболевание и насколько вероятна новая эпидемия в мире – в материале Москвы 24.
Не первая вспышка
В швейцарском городе Базеле зафиксирована вспышка легионеллеза: заразились 26 человек, один из них скончался. В целом за последние две недели в больницы попали 25 пациентов, семеро из которых были помещены в реанимацию. Местные власти предполагают, что источником инфекции могла стать установка для охлаждения воды, расположенная на крыше одного из офисных зданий.
Помимо этого, вспышку легионеллеза зафиксировали в конце июля в Нью‑Йорке. В районе Верхний Ист‑Сайд было подтверждено 72 случая заболевания, из них более 50 пациентов госпитализированы, два человека скончались. В свою очередь, в квартале Гарлем на Манхэттене было зарегистрировано 22 случая заражения, один из которых привел к летальному исходу. Департамент здравоохранения Нью‑Йорка призвал граждан незамедлительно обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов, напоминающих грипп.
Роспотребнадзор тоже предупредил россиян о рисках заражения инфекцией из‑за загрязненных фильтров кондиционеров. В ведомстве уточнили, что легионеллез передается при вдыхании водно‑дисперсной взвеси из систем горячего водоснабжения, бассейнов и аквапарков, а также из систем централизованного кондиционирования с несвоевременно замененными фильтрами. Для снижения рисков Роспотребнадзор ведет мониторинг качества воды в системах холодного и горячего водоснабжения.
Эпидемии не будет?
При этом, по мнению экспертов, вспышка в Базеле не означает, что заболевание начнет массово распространяться по Европе и будет завезено в Россию туристами.
"Легионеллез есть повсеместно, и у нас, в России, он тоже есть, просто его плохо диагностируют. Заболевание может протекать, как пневмония с кишечной инфекцией, что-то совместное, но клинически отделить ее от пневмонии другой этиологии довольно сложно. Существует стандартный тест мочи на антиген легионеллы, но у нас, к сожалению, после того как закрыли границы, этот тест не делают", – отметил врач-инфекционист, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИЦЭМ им. Гамалеи Владимир Белобородов.
Как сообщает Life.ru со ссылкой на эксперта, первые симптомы легионеллеза обычно проявляются через несколько дней после заражения. К ним относятся повышение температуры, кашель, слабость, головная и мышечная боль. В отдельных случаях у пациентов также наблюдаются расстройство пищеварения и спутанность сознания.
Опасность заражения легионеллезом возникает, когда зараженная жидкость превращается в мелкодисперсный аэрозоль и попадает в дыхательные пути человека. Источниками такого аэрозоля могут быть душевые системы, джакузи, фонтаны, увлажнители воздуха и промышленные градирни. При этом обычные бытовые кондиционеры не считаются типичным источником легионелл, риск связан с оборудованием, в котором присутствуют вода и оптимальная температура, отметил Белобородов.
Например, в кофейных аппаратах при несвоевременной очистке внутренних систем и фильтров создается идеальная среда для размножения этих бактерий – теплая вода и застой жидкости, рассказала Москве 24 врач-диетолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Мария Миркискина.
"Также в кофемашинах могут появиться псевдомонады, которые приводят к развитию пневмонии у людей с ослабленным иммунитетом. Особенно это касается тех, у кого уже есть хронические легочные заболевания, например ХОБЛ, бронхит и бронхиальная астма", – предупредила врач.
Пить кофе из автомата можно, только если есть уверенность, что он проходит регулярное обслуживание и очистку. При этом совершенно точно нельзя брать напиток из аппарата с видимыми загрязнениями, заключила Миркискина.