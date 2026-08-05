Врач Белобородов опроверг вероятность эпидемии легионеллеза в России

В одном из городов Швейцарии зафиксирована вспышка легионеллеза. По данным СМИ, один человек погиб, а семеро в реанимации. Что это за заболевание и насколько вероятна новая эпидемия в мире – в материале Москвы 24.

Не первая вспышка

Фото: legion-media.com/syahrir maulana

В швейцарском городе Базеле зафиксирована вспышка легионеллеза: заразились 26 человек, один из них скончался. В целом за последние две недели в больницы попали 25 пациентов, семеро из которых были помещены в реанимацию. Местные власти предполагают, что источником инфекции могла стать установка для охлаждения воды, расположенная на крыше одного из офисных зданий.

Легионеллез представляет собой форму пневмонии, вызываемую бактериями рода Legionella. Эти микроорганизмы активно размножаются в теплой воде, а заражение происходит при вдыхании водяного пара или аэрозоля, содержащего бактерии. При этом инфекция не передается от человека к человеку.



Помимо этого, вспышку легионеллеза зафиксировали в конце июля в Нью‑Йорке. В районе Верхний Ист‑Сайд было подтверждено 72 случая заболевания, из них более 50 пациентов госпитализированы, два человека скончались. В свою очередь, в квартале Гарлем на Манхэттене было зарегистрировано 22 случая заражения, один из которых привел к летальному исходу. Департамент здравоохранения Нью‑Йорка призвал граждан незамедлительно обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов, напоминающих грипп.

Роспотребнадзор тоже предупредил россиян о рисках заражения инфекцией из‑за загрязненных фильтров кондиционеров. В ведомстве уточнили, что легионеллез передается при вдыхании водно‑дисперсной взвеси из систем горячего водоснабжения, бассейнов и аквапарков, а также из систем централизованного кондиционирования с несвоевременно замененными фильтрами. Для снижения рисков Роспотребнадзор ведет мониторинг качества воды в системах холодного и горячего водоснабжения.

Эпидемии не будет?

Фото: legion-media.com/Science History Images

При этом, по мнению экспертов, вспышка в Базеле не означает, что заболевание начнет массово распространяться по Европе и будет завезено в Россию туристами.

"Легионеллез есть повсеместно, и у нас, в России, он тоже есть, просто его плохо диагностируют. Заболевание может протекать, как пневмония с кишечной инфекцией, что-то совместное, но клинически отделить ее от пневмонии другой этиологии довольно сложно. Существует стандартный тест мочи на антиген легионеллы, но у нас, к сожалению, после того как закрыли границы, этот тест не делают", – отметил врач-инфекционист, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИЦЭМ им. Гамалеи Владимир Белобородов.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на эксперта, первые симптомы легионеллеза обычно проявляются через несколько дней после заражения. К ним относятся повышение температуры, кашель, слабость, головная и мышечная боль. В отдельных случаях у пациентов также наблюдаются расстройство пищеварения и спутанность сознания.



Владимир Белобородов врач-инфекционист, доктор медицинских наук и ведущий научный сотрудник НИЦЭМ им. Гамалеи В целом вылечить больного несложно, да и в эпидемию это точно не выльется. Конечно, туристы могут завезти болезнь из Европы, но, так как от человека к человеку она не передается, эпидемия почти невозможна.

Опасность заражения легионеллезом возникает, когда зараженная жидкость превращается в мелкодисперсный аэрозоль и попадает в дыхательные пути человека. Источниками такого аэрозоля могут быть душевые системы, джакузи, фонтаны, увлажнители воздуха и промышленные градирни. При этом обычные бытовые кондиционеры не считаются типичным источником легионелл, риск связан с оборудованием, в котором присутствуют вода и оптимальная температура, отметил Белобородов.

Например, в кофейных аппаратах при несвоевременной очистке внутренних систем и фильтров создается идеальная среда для размножения этих бактерий – теплая вода и застой жидкости, рассказала Москве 24 врач-диетолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Мария Миркискина.

"Также в кофемашинах могут появиться псевдомонады, которые приводят к развитию пневмонии у людей с ослабленным иммунитетом. Особенно это касается тех, у кого уже есть хронические легочные заболевания, например ХОБЛ, бронхит и бронхиальная астма", – предупредила врач.

Пить кофе из автомата можно, только если есть уверенность, что он проходит регулярное обслуживание и очистку. При этом совершенно точно нельзя брать напиток из аппарата с видимыми загрязнениями, заключила Миркискина.