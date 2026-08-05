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05 августа, 21:03

Экономика

В РФ разрешили выпуск и обращение бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Правительство РФ приняло постановление, разрешающее производство, ввоз и выпуск в обращение автобензина классов Евро-2, Евро-3, Евро-4. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Постановление будет действовать до 1 июля 2027 года. Документом также признается утратившим силу ранее принятое решение, допускавшее до конца 2026 года обращение бензина класса Евро-5 с повышенным содержанием серы.

На автозаправочных станциях будет отражена информация об экологическом классе такого отпускаемого топлива, отметили в министерстве. Уточняется, что это решение носит временный характер и позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок, сократив риски перебоев с поставками.

Таким образом, долгосрочно политику по экологическим требованиям к топливу пересматривать не будут, резюмировали в Минэнерго.

Перебои с топливом возникли в России в мае. Для стабилизации ситуации правительство приняло ряд мер. В частности, была увеличена нефтепереработка, а также введен временный запрет на экспорт бензина, дизеля, судового топлива и газойлей, который продлится до 31 января 2027 года.

Недавно ситуация с топливом в стране улучшилась, но в ряде регионов, где значительную часть рынка занимают независимые автозаправочные станции, проблемы с поставками пока сохраняются.

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