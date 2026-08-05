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05 августа, 20:07

Технологии

Робособаки-патрульные появятся на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "СберСити"

В смарт-районе на западе Москвы в ближайшее время начнет патрулирование первая робособака. Пилотный проект по тестированию инновационной платформы стартует в речном парке, сообщил генеральный директор "СберСити" Андрей Лихачев.

Робот представляет собой мобильную платформу, которую можно оснастить динамиком для двусторонней связи, тревожной кнопкой и громкоговорителем для оповещения граждан. Робособака способна работать в морозы до минус 35 градусов. Емкости аккумулятора хватает на 3 часа автономного передвижения.

При обнаружении внештатной ситуации робот мгновенно выведет картинку на экран оператору ситуационного центра. Это позволит специалистам оперативно реагировать на происшествия, особенно в тех зонах парка, где нет видеокамер.

После завершения тестов, которые продлятся несколько месяцев, такие роботы будут задействованы для контроля за всей территорией района, резюмировал Лихачев.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что ряд улиц в строящемся квартале "СберСити" на западе Москвы получили названия. Среди новых будут Голицына, Юсупова, Бове, Петергофская, Штиглица, Канкрина, Банковый Мыс и Мечты. Также появится бульвар Манжерок.

Уже в следующем году в "СберСити" запустят метро – одноименная станция откроется на новой Рублево-Архангельской линии.

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