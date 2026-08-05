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05 августа, 21:42

В мире

В Грузии произошло третье за две недели масштабное отключение электроэнергии

Фото: телеграм-канал Mash

В Грузии произошло третье за последние две недели масштабное отключение электроэнергии. Без света остались почти весь Тбилиси, Батуми, поселки Гонио и Квариати, Мцхета, регион Самегрело и некоторые села Душетского муниципалитета, пишет РИА Новости.

Причиной сбоя стала аварийная остановка Ингурской ГЭС. В компании "Государственная электросистема Грузии" пояснили, что после системной аварии 24 и 25 июля на станции проводились работы. Для этого электросистема работала в изолированном режиме на частотах, которые отличаются от номинальных. Это и привело к отключению.

В компании заверили, что подача света в некоторых районах уже восстановлена, а в скором времени электроэнергия будет во всей Грузии.

К поэтапному восстановлению подачи электроэнергии приступили в Тбилиси. По словам жителей, свет появился в районах Дидубе и Самгори. При этом центральные районы города пока остаются без электричества.

Ранее более 13 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии на подстанции. Отключение затронуло дома на улицах Гульбиновича, Запорожской, Интернациональной, Калинина, Можжевеловой и Окатовой.

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