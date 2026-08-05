Режиссер Кэмерон заявил, что готов оставить "Аватар" ради других работ

Фото: AP/Invision/Scott A Garfitt

Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что может оставить франшизу "Аватар" ради других проектов. Об этом сообщает World of Reel.

Он отметил, что планирует завершить карьеру "заключительным актом", который не обязательно будет связан с "Аватаром". Сейчас режиссер думает над тем, какие фильмы хочет снимать в дальнейшем. Он хотел бы, чтобы его будущие проекты принесли обществу пользу.

"Я пока на этапе планирования своего заключительного акта. Не знаю, продлится он год или 20 лет", – сказал режиссер.

Как говорится в материале, за последнее время взгляды Кэмерона изменились. Если в начале года он думал над съемками четвертой части "Аватара", то сейчас указывает на то, что это достаточно затратно. По его мнению, франшиза отнимает большое количество времени и денег.

Уточняется, что в настоящий момент режиссер думает над съемками нескольких фильмов. Это в том числе:



"Призраки Хиросимы";

"Аватар-4" и "Аватар-5";

"Дьяволы";

"Алита-2";

"Фантастическое путешествие";

"Терминатор-6".

Ранее актер Билли Зейн рассказал, что на съемках фильма "Титаник" около 50 человек отравились наркотиком, который мог оказаться в супе с морепродуктами. По его словам, под действие вещества попал и режиссер кинокартины Кэмерон. При этом он смог справиться с последствиями без помощи врачей.