Page Six: Джаред Лето лишился роли в триллере "Убийство" после обвинений в насилии

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Американский актер и певец, фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето не сыграет главную роль в политическом триллере "Убийство" из-за обвинений в сексуальном насилии. Об этом сообщает Page Six, ссылаясь на источники.

Как говорится в материале, Лето вел активные переговоры об участии в фильме режиссера Барри Левинсона еще в прошлом году. Актер интересовался ролью и активно обсуждал условия. Поэтому решение о его съемках в кинокартине считали практически принятым. Однако в итоге руководство решило отказаться от сотрудничества с артистом. Кто заменит Лето, пока неизвестно.

Еще один собеседник издания предположил, что на решение продюсеров повлияли не только распространенные в Сети обвинения в домогательствах, но и невысокие рейтинги научно-фантастического фильма "Трон: Арес", представленного в 2025 году. При этом он добавил, что неудача в прокате могла оказаться лишь формальным поводом для прекращения работы с актером.

Ранее четыре женщины заявили, что подверглись сексуальному насилию со стороны Лето. Как рассказала одна из них, на тот момент ей было 17 лет, второй – 19 лет. Третья пострадавшая добавила, что певец склонял ее к интимным отношениям, когда ей только исполнилось 16 лет, а четвертой тогда тоже было 17 лет.

Утверждалось, что актер также допустил непристойный комментарий в отношении груди 14-летней девочки. По свидетельствам нескольких мужчин, многим сотрудникам было некомфортно из-за манеры общения Лето с девушками-подростками.

Сам Лето назвал все обвинения ложными. Он заявил, что никогда не подвергал никого сексуальному насилию.

