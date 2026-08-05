Открытое горение ликвидировано в сортировочном центре Wildberries в Тульской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Открытое горение в сортировочном центре Wildberries в Тульской области ликвидировано. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев по итогам заседания регионального оперативного штаба.

"Продолжается проливка конструкций", – написал он в своем аккаунте в мессенджере MAX.

По его словам, на месте ЧП работали 114 человек и 44 единицы техники. По данным руководителя управления Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева, превышений содержания вредных веществ в воздухе не выявлено. Губернатор поручил продолжить мониторинг окружающей среды.

Атака БПЛА на Тульскую область произошла в ночь на 5 августа. В результате один из беспилотников упал на территорию сортировочного центра Wildberries, что вызвало пожар. Позднее возгорание удалось локализовать.

Повреждения после атаки БПЛА также зафиксированы в жилых домах и еще на двух производственных объектах, расположенных в Новомосковске и Узловском районе. Следователи возбудили уголовное дело.

