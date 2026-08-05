05 августа, 11:31Происшествия
Пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области локализован
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пожар в сортировочном центре Wildberries в Алексине Тульской области удалось локализовать. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем аккаунте в мессенджере MAX.
"В настоящее время пожар локализован, идет проливка конструкций", – написал Миляев.
На месте работают специалисты лабораторий "Природы" и Роспотребнадзора. Экологическая ситуация находится на контроле, превышений вредных веществ в воздухе на текущий момент не выявлено.
Украинские БПЛА ударили по складскому помещению ночью 5 августа. Один из аппаратов рухнул на территорию сортировочного центра Wildberries, что привело к возгоранию. Миляев уточнял, что, по предварительной информации, один человек получил ранения.
По факту террористической атаки возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работают следователи и криминалисты.
Кроме того, в Тульской области в результате атаки были зафиксированы повреждения жилых домов и промышленных объектов. В частности, пострадали два многоквартирных дома в Веневском районе, а также два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе.