Депутат Журавлев обвинил "Яблоко" в иностранном финансировании

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Председатель партии "Родина", депутат Госдумы Алексей Журавлев обвинил фракцию "Яблоко" в ведении предвыборной кампании на западные деньги. Своими предположениями он поделился в беседе с ТАСС в ЦИК, где прошла жеребьевка порядка размещения партий в бюллетене на выборах в ГД.

По словам политика, финансирование кампании "Яблока" идет из иностранных источников.

"Конечно! Я думаю, что это ведет (бизнесмен Михаил. – Прим. ред.) Ходорковский (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) вместе с его западными покровителями", – сказал Журавлев.

Он также подчеркнул, что "Яблоко" начало кампанию с нарушений, "лишь бы до власти добраться".

"Я считаю, что ничего не получат. Вот посмотрим. Если вообще дойдут до финиша", – указал политик.

Вместе с тем чиновник заявил, что фракция была изначально настроена на дискредитацию выборов 2026 года и всей страны.

"У них в составе – ЦИК снял – граждане Украины. Они хотят не мытьем, так катаньем протащить кого угодно. И, главное, что сделать? Главное – дискредитировать наши выборы", – возмутился парламентарий.

Депутат напомнил, что накануне в Общественной палате РФ часть партий заключили соглашение о сотрудничестве при наблюдении за выборами, но "Яблоко" в этом не участвовало.

"А потому что им это не надо. Они изначально хотят сделать все возможное для дискредитации не только выборов, но и вообще нашей страны", – добавил он.

По мнению Журавлева, "Яблоко" надо "гнать поганой метлой с выборной кампании".

В конце июля ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов от партии "Яблоко" для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Однако двое кандидатов были исключены: Егор Карпенков, представлявший Санкт-Петербург, из-за наличия имущества в Италии и Олег Шабалин, представлявший Ростовскую область, из-за наличия украинского гражданства.

Выборы депутатов нижней палаты парламента пройдут в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. В этот же период состоятся и другие выборы и референдумы, назначенные на 20 сентября.

В федеральные списки кандидатов в депутаты вошли 3 133 человека. Среди них – 1 667 кандидатов, выдвинутых партиями в одномандатных округах.

5 августа ЦИК утвердила размещение партий в избирательном бюллетене. В рамках проведенной жеребьевки на первые три места вышли фракции "ЕР", "Яблоко" и ЛДПР. Четвертую строчку заняла Партия прямой демократии. Далее расположились "Зеленые" (5-я), "Справедливая Россия" (6-я), "Родина" (7-я), КПРФ (8-я), Партия пенсионеров (9-я), "Коммунисты России" (10-я) и "Новые люди" (11-я).