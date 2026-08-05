ЦИК утвердила размещение партий в бюллетене на выборах в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Партии "Единая Россия", "Яблоко" и ЛДПР будут идти первыми в избирательном бюллетене для голосования по федеральному округу на выборах депутатов Госдумы. Порядок размещения утвердила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ.

Перед заседанием прошла жеребьевка. В ней участвовали представители всех 11 партий, зарегистрированных на выборах.

В результате на первые три строчки встали "Единая Россия", "Яблоко" и ЛДПР. Партия прямой демократии заняла четвертое место. Пятую строчку получили "Зеленые", шестую – "Справедливая Россия", седьмую – "Родина", восьмую – КПРФ, девятую – Партия пенсионеров, десятую – "Коммунисты России", и последнее место заняли "Новые люди".

Голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. В эти же даты состоятся и иные совмещенные с голосованием выборы и референдумы, которые были назначены на 20 сентября.

Всего в заверенные ЦИК федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва вошли 3 133 человека. При этом в перечни кандидатов, выдвинутых партиями по одномандатным избирательным округам, включено 1 667 человек.

Помимо России, граждане смогут проголосовать как минимум в 31 стране мира, включая 6 стран Европы, 15 государств Азии, 7 – Африки, 2 – Северной Америки и 1 – Южной Америки.

