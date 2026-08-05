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05 августа, 12:58

Спорт

Экс-невеста баскетболиста Дончича отозвала иск о выплате алиментов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/lukadoncic

Бывшая невеста словенского защитника клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Луки Дончича Анамария Голтес отозвала иск о взыскании алиментов на двух детей, сообщает ESPN.

Голтес заявила, что намерена решить вопрос мирным путем и по взаимному согласию, которое будет в интересах детей. Ранее, отмечают источники, она требовала от Дончича алименты и оплату услуг адвоката.

Дончич и Голтес начали встречаться в 2016 году. В июле 2023-го спортсмен сделал ей предложение, а в ноябре того же года у них родилась старшая дочь Габриэла. В декабре 2025-го в Словении родилась вторая дочь Оливия. Из-за рождения дочери Дончич пропустил матчи "Лейкерс".

СМИ писали, что во время визита в Словению Дончич выразил желание привезти Габриэлу в США, что привело к конфликту. Голтес вызвала полицию в родильный дом, но правоохранители не обнаружили признаков состава преступления или правонарушения в действиях Дончича.

26 февраля Дончич подал в словенский суд ходатайство, добиваясь немедленного контакта с дочерьми. Голтес удалила совместные фотографии из своего аккаунта в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) и подала в суд Калифорнии прошение о взыскании алиментов и оплаты услуг адвоката.

Ранее суд взыскал с актера Игоря Петренко долг по алиментам на сумму свыше 875 тысяч рублей, однако ему все еще необходимо выплатить более 379 тысяч. В 2024 году стало известно, что актер должен выплатить свыше 9,2 миллиона рублей алиментов. В 2025-м его долг сократился до 1,3 миллиона, включая алименты, исполнительный долг и исполнительские сборы.

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