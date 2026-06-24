Верховный суд напомнил об ответственности за неуплату алиментов

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Верховный суд РФ напомнил, что неуплата алиментов может стать основанием для лишения родительских прав. Об этом сообщила пресс-служба инстанции в комментарии РИА Новости.

В пример привели реальную ситуацию жительницы Ставропольского края. Она обратилась в суд с просьбой лишить биологического отца ее детей родительских прав.

Женщина утверждает, что бывший муж не общается с детьми и задолжал по алиментам. Суд первой инстанции, учитывая интересы несовершеннолетних, решил удовлетворить требования истца.

Апелляция и кассация не согласились с таким выводом. Тогда жительница Ставропольского края обратилась с жалобой в ВС РФ.

Она подчеркнула, после решения суда первой инстанции ее новый супруг усыновил детей. Теперь он фактически выполняет функции папы. В частности, этот мужчина занимается их воспитанием, содержит и создает психологическую стабильность.

В связи с этим судебная коллегия по гражданским делам решила отменить определения апелляции и кассации.

"(Она отметила. – Прим. ред.), что лишение родительских прав возможно при невыполнении обязанностей по воспитанию и содержанию детей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов", – подчеркнули в Верховном суде.

Ранее суд взыскал с актера Игоря Петренко долг по алиментам. Речь шла о сумме более 875 тысяч рублей. При этом артист должен выплатить еще свыше 379 тысяч.