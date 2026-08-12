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12 августа, 06:58

Политика

В концерне "Калашников" назвали АК-12 самым востребованным автоматом в зоне СВО

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Автомат АК-12 образца 2023 года стал наиболее востребованным у российских военных в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава концерна "Калашников" Алан Лушников.

"Самое массовое наше изделие – это АК-12. Версия 2023 года. Это уже третья модификация. Мы ее дорабатывали по результатам апробации, и она сейчас массово идет в серию. Он уже находится в войсках", – цитирует Лушникова ТАСС.

По его словам, автомат стреляет на 20% кучнее, чем предшественник АК-74. Это достигается за счет конструктивного разделения цевья и ствола – вывешенный ствол не испытывает нагрузки, что улучшает точность и кучность в среднем на 20% по сравнению с предыдущими версиями.

Лушников также отметил, что АК-12 превосходит зарубежные штурмовые винтовки по надежности и простоте эксплуатации, не уступая им по массогабаритным характеристикам. На международном рынке концерн позиционирует его как высокоуровневую штурмовую винтовку. На экспорт поставляются модели АК-15 и АК-19 калибров 7,62 и 5,56 миллиметра.

Ранее Лушников заявлял, что характер боевых действий в зоне СВО на Украине радикально изменился, из-за чего некоторые модели беспилотников быстро теряют актуальность. По его словам, БПЛА, выпускавшиеся в 2023 году, в настоящее время уже не пользуются прежним спросом на фронте. Это вынуждает разработчиков и производителей постоянно обновлять технологии.

Тем временем в российские войска поставили первые партии многопульных патронов "Многоточие" для борьбы с мини-дронами. Разработка принадлежит холдингу "Высокоточные комплексы". Отмечалось, что патрон может сбивать БПЛА на дальностях до 300 метров в зависимости от калибра.

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