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09 августа, 20:27

Политика

Концерн "Калашников" обновит производство дронов под новые условия

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Характер боевых действий в зоне СВО на Украине радикально изменился, из-за чего некоторые модели беспилотников быстро теряют актуальность. Об этом интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову заявил глава концерна "Калашников" Алан Лушников.

По словам собеседника, БПЛА, выпускавшиеся в 2023 году, в настоящее время уже не пользуются прежним спросом на фронте. Это вынуждает разработчиков и производителей постоянно обновлять технологии.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что после завершения украинского конфликта потребуется конвертировать военные технологии в гражданские. Он уточнил, что военные технологии, в том числе дроны, необходимо будет применять в мирной жизни. По его мнению, такой переток между гражданским сектором и оборонно-промышленным комплексом будет полезен для страны.

До этого глава Минобороны РФ Андрей Белоусов рассказал о внедрении искусственного интеллекта в систему ПВО. Он указал, что результаты такой работы будут видны к ноябрю.

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