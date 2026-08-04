HR-эксперт Лоикова: спрос на мужчин – мастеров маникюра и педикюра вырос в России

Мужчины все чаще становятся героями бьюти-роликов в Сети, с гордостью демонстрируя навыки в маникюре, перманентном макияже и архитектуре бровей. С чем связан этот тренд и как выбор нестандартной профессии влияет на их психологическое состояние, разбиралась Москва 24.
Главное – зацепить клиента
В соцсетях завирусился тренд, главные герои которого – бьюти-мастера. Если еще вчера сферу красоты считали вотчиной исключительно женской, сегодня она переживает настоящий джентльменский десант. Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях и доказывают: чтобы делать красиво, не обязательно быть девушкой.
Одной из таких историй поделился с телеканалом Москва 24 блогер и мастер маникюра Артем. Благодаря блогу тематические ролики парня быстро стали популярными. Причем дело ограничилось не только цифровыми ценителями идеального френча и ровного квадрата, а вполне себе реальными клиентами. Причем молодой человек оказался в бьюти-индустрии совсем случайно.
Артем принимает клиентов на дому, выполняя до 15 процедур в месяц. Парень уверен: главное – зацепить клиента и оказать услугу качественно, а пол мастера роли не играет.
Другой блогер, Алексей, остановился на архитектуре бровей, о чем и рассказывает в своих соцсетях. Его путь к профессии мечты начался еще в 14 лет. Тогда парень, мечтающий заработать деньги, устроился официантом в местное кафе, но плотный график и ночные смены привели к выгоранию, которое в итоге помогло найти дело по душе.
После обучения Алексей рассчитывал, что публикация сертификата в соцсетях привлечет клиентов, но этого не случилось. Даже близкие не хотели идти к нему бесплатно. Не обошлось и без критики: по словам парня, в техникуме он каждый день слышал насмешки: "Не мужская профессия", "занимайся делом". Но любовь и вера в собственный успех не дали сойти с пути.
"Я не вскормлен золотой ложкой, вырос в обычной семье в маленьком городе, мне никогда никто не помогал. Все достижения – это только мой личный труд, опыт и время", – рассказал он на личной странице.
Занимаются мужчины и перманентным макияжем. В 2019 году бывший архитектор Артур решил круто изменить жизнь. Шесть лет учебы, три года работы на высоких постах – и вдруг разочарование, после которого мужчина понял: ему не хватает творчества, рассказывал он на просторах Сети.
Параллельно мужчина увлекался рисованием портретов, и особенно хорошо у него получались брови. Знакомые стали замечать это и советовали обратить внимание на перманентный макияж. Тогда он еще не понимал, что это за сфера, и не воспринял идею всерьез. Однако через несколько дней ему снова поступило предложение.
"После этого я стал интересоваться, что это такое. Но понял: там в основном девушки, мужчин нет, а если и есть, то их единицы. Задумался, что же подумают окружающие, что подумают друзья. Но захотел попробовать себя в этой сфере", – рассказывал Артур.
Его путь тоже нельзя было назвать простым, но как итог – годы успешной работы. Мужчина уверен: главное – не опускать руки, идти вперед и не предавать себя, отметил специалист.
Дофаминовое удовольствие
По словам независимого HR-эксперта Зулии Лоиковой, подобная тенденция наблюдается на рынке труда уже практически два года.
В беседе с Москвой 24 она подчеркнула, что рекрутинговые сервисы действительно фиксируют, что мужчины стали чаще искать работу в сферах, которые традиционно считались женскими (например, в бьюти-индустрии).
При этом Лоикова подчеркнула, что реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях все еще может быть неоднозначной. Но с другой стороны, людям любопытно, они записываются и приходят. Некоторые хотят попробовать что-то новое, хотя изначально могут присутствовать скепсис и сомнения.
"По собственному опыту могу сказать, что однажды, когда мой мастер был недоступен, в том же салоне меня принял мужчина. Разницы не было, главное – качественно выполненная работа", – поделилась она.
Специалист уточнила, что также встречаются нестандартные кейсы среди женщин. Сейчас, например, появляются девушки-сантехники и автослесари. Иногда клиенты относятся к этому со скепсисом, но, увидев качественный ремонт, быстро меняют мнение. Главное – умение и желание выполнять работу качественно, заключила эксперт.
"Чужой негатив – не ваши проблемы"
С этим согласен и психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев. В разговоре с Москвой 24 он подчеркнул, что жесткое разделение профессий на мужские и женские окончательно уходит в прошлое. И это не просто дань моде или социальный тренд, а естественная эволюция общества.
Для нервной системы критически важны лишь профиль мелкой моторики, уровень нейропластичности и система дофаминового вознаграждения, заверил эксперт. Также именно биохимия профессионального выгорания и потребность в нейроресурсе объясняют, почему мужчины осваивают эстетические и помогающие профессии.
"Когда человек годами занимается одной деятельностью, его дофаминовые рецепторы десенсибилизируются, вызывая состояние эмоциональной истощенности. Старая работа больше не дает биохимического отклика "успеха". В поиске перезагрузки мозг ищет задачи с высокой концентрацией внимания, где есть тактильный контакт, мгновенный видимый результат и творческая свобода", – заметил он.
Кроме того, психолог пояснил, что работа с эстетикой и мелкой детальной графикой активирует моторную кору и стимулирует выработку дофамина и окситоцина от созидания и общения.
Чтобы противостоять такому давлению и не выгорать, необходим психологический иммунитет, основанный на принципах когнитивно-поведенческой и терапии принятия и ответственности (ACT), объяснил специалист.
"Важно осознать, что чужой негатив – это не показатель ценности, а лишь отражение внутреннего дискомфорта критика. Если чужая реакция провоцирует стресс, активируйте тормоз. В такой момент стоит применить технику "физиологического вздоха": сделать два быстрых вдоха носом, а затем медленный, длительный выдох через рот. Это мгновенно стимулирует блуждающий нерв, снижает частоту сердечных сокращений и возвращает управление префронтальной коре", – посоветовал Евстигнеев.
Главное – помнить, что внешнее осуждение перестает влиять, если деятельность доставляет дофаминовое удовольствие, а для защиты мозга используются простые методы саморегуляции, заключил эксперт.