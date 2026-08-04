HR-эксперт Лоикова: спрос на мужчин – мастеров маникюра и педикюра вырос в России

Мужчины все чаще становятся героями бьюти-роликов в Сети, с гордостью демонстрируя навыки в маникюре, перманентном макияже и архитектуре бровей. С чем связан этот тренд и как выбор нестандартной профессии влияет на их психологическое состояние, разбиралась Москва 24.

Главное – зацепить клиента

Фото: tiktok.com/vlaganails; den4kpen4k

В соцсетях завирусился тренд, главные герои которого – бьюти-мастера. Если еще вчера сферу красоты считали вотчиной исключительно женской, сегодня она переживает настоящий джентльменский десант. Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях и доказывают: чтобы делать красиво, не обязательно быть девушкой.

Одной из таких историй поделился с телеканалом Москва 24 блогер и мастер маникюра Артем. Благодаря блогу тематические ролики парня быстро стали популярными. Причем дело ограничилось не только цифровыми ценителями идеального френча и ровного квадрата, а вполне себе реальными клиентами. Причем молодой человек оказался в бьюти-индустрии совсем случайно.





Артем блогер и мастер маникюра Работал с полимерной глиной на протяжении примерно 8 лет. Получил жесткое выгорание и начал искать новый источник творческого вдохновения. И совершенно случайно попал в нашу прекрасную ногтевую сферу.

Артем принимает клиентов на дому, выполняя до 15 процедур в месяц. Парень уверен: главное – зацепить клиента и оказать услугу качественно, а пол мастера роли не играет.

Другой блогер, Алексей, остановился на архитектуре бровей, о чем и рассказывает в своих соцсетях. Его путь к профессии мечты начался еще в 14 лет. Тогда парень, мечтающий заработать деньги, устроился официантом в местное кафе, но плотный график и ночные смены привели к выгоранию, которое в итоге помогло найти дело по душе.





Алексей мастер по бровям С первой зарплаты (11 000 рублей) решаюсь идти учиться на брови. Если честно, я вообще не понимаю, как эта идея пришла в голову, но я почему-то так загорелся. Это было 8,5 года назад, тогда отдельно этой сферы почти не существовало! Брови делали из разряда: приходишь к парикмахеру, и она же за 100 рублей сделает тебе стрижку бровей и покрасит краской для волос. Как вы понимаете, сфера была не развита. Поэтому впереди видел долгий путь.

После обучения Алексей рассчитывал, что публикация сертификата в соцсетях привлечет клиентов, но этого не случилось. Даже близкие не хотели идти к нему бесплатно. Не обошлось и без критики: по словам парня, в техникуме он каждый день слышал насмешки: "Не мужская профессия", "занимайся делом". Но любовь и вера в собственный успех не дали сойти с пути.

"Я не вскормлен золотой ложкой, вырос в обычной семье в маленьком городе, мне никогда никто не помогал. Все достижения – это только мой личный труд, опыт и время", – рассказал он на личной странице.

Занимаются мужчины и перманентным макияжем. В 2019 году бывший архитектор Артур решил круто изменить жизнь. Шесть лет учебы, три года работы на высоких постах – и вдруг разочарование, после которого мужчина понял: ему не хватает творчества, рассказывал он на просторах Сети.

Параллельно мужчина увлекался рисованием портретов, и особенно хорошо у него получались брови. Знакомые стали замечать это и советовали обратить внимание на перманентный макияж. Тогда он еще не понимал, что это за сфера, и не воспринял идею всерьез. Однако через несколько дней ему снова поступило предложение.

"После этого я стал интересоваться, что это такое. Но понял: там в основном девушки, мужчин нет, а если и есть, то их единицы. Задумался, что же подумают окружающие, что подумают друзья. Но захотел попробовать себя в этой сфере", – рассказывал Артур.

Его путь тоже нельзя было назвать простым, но как итог – годы успешной работы. Мужчина уверен: главное – не опускать руки, идти вперед и не предавать себя, отметил специалист.

Дофаминовое удовольствие

По словам независимого HR-эксперта Зулии Лоиковой, подобная тенденция наблюдается на рынке труда уже практически два года.

В беседе с Москвой 24 она подчеркнула, что рекрутинговые сервисы действительно фиксируют, что мужчины стали чаще искать работу в сферах, которые традиционно считались женскими (например, в бьюти-индустрии).





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Кроме того, по данным одного из сервисов по поиску работы за 2025 год, спрос на мужчин – мастеров маникюра и педикюра вырос на 34%, это очень значительный показатель. Также стали чаще встречаться объявления от мужчин-воспитателей, тьюторов, флористов, косметологов, парикмахеров. В этих сферах они в том числе видят для себя свободу творчества, гибкость графика и возможность самореализации. В целом начали разрушаться гендерные стереотипы в выборе профессии. Все больше людей считают, что работа определяется интересами и навыками, а не полом.

При этом Лоикова подчеркнула, что реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях все еще может быть неоднозначной. Но с другой стороны, людям любопытно, они записываются и приходят. Некоторые хотят попробовать что-то новое, хотя изначально могут присутствовать скепсис и сомнения.

"По собственному опыту могу сказать, что однажды, когда мой мастер был недоступен, в том же салоне меня принял мужчина. Разницы не было, главное – качественно выполненная работа", – поделилась она.

Специалист уточнила, что также встречаются нестандартные кейсы среди женщин. Сейчас, например, появляются девушки-сантехники и автослесари. Иногда клиенты относятся к этому со скепсисом, но, увидев качественный ремонт, быстро меняют мнение. Главное – умение и желание выполнять работу качественно, заключила эксперт.

"Чужой негатив – не ваши проблемы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

С этим согласен и психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев. В разговоре с Москвой 24 он подчеркнул, что жесткое разделение профессий на мужские и женские окончательно уходит в прошлое. И это не просто дань моде или социальный тренд, а естественная эволюция общества.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Исторически древний, эволюционно ранний мозг привык делить роли по принципу физического выживания, то есть на гипоталамо-гипофизарном уровне разграничивались грубая сила и забота о потомстве. Однако сегодня руль управления окончательно перехватила префронтальная кора – центр осознанного выбора, аналитики и индивидуальных склонностей. Мозгу совершенно неважно, чьи руки держат микроскоп, штурвал самолета или фрезер для маникюра.

Для нервной системы критически важны лишь профиль мелкой моторики, уровень нейропластичности и система дофаминового вознаграждения, заверил эксперт. Также именно биохимия профессионального выгорания и потребность в нейроресурсе объясняют, почему мужчины осваивают эстетические и помогающие профессии.

"Когда человек годами занимается одной деятельностью, его дофаминовые рецепторы десенсибилизируются, вызывая состояние эмоциональной истощенности. Старая работа больше не дает биохимического отклика "успеха". В поиске перезагрузки мозг ищет задачи с высокой концентрацией внимания, где есть тактильный контакт, мгновенный видимый результат и творческая свобода", – заметил он.

Кроме того, психолог пояснил, что работа с эстетикой и мелкой детальной графикой активирует моторную кору и стимулирует выработку дофамина и окситоцина от созидания и общения.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Разумеется, люди, ломающие устоявшиеся шаблоны, неизбежно сталкиваются с социальным осуждением. Когда консервативный наблюдатель видит мужчину в роли мастера маникюра, в нем вспыхивает сигнал тревоги. Мозг критика воспринимает нарушение привычного сценария как угрозу стабильности и реагирует отторжением. Это осуждение – всего лишь архаичный защитный рефлекс чужой нервной системы, пытающейся удержать понятный ей мир.

Чтобы противостоять такому давлению и не выгорать, необходим психологический иммунитет, основанный на принципах когнитивно-поведенческой и терапии принятия и ответственности (ACT), объяснил специалист.

"Важно осознать, что чужой негатив – это не показатель ценности, а лишь отражение внутреннего дискомфорта критика. Если чужая реакция провоцирует стресс, активируйте тормоз. В такой момент стоит применить технику "физиологического вздоха": сделать два быстрых вдоха носом, а затем медленный, длительный выдох через рот. Это мгновенно стимулирует блуждающий нерв, снижает частоту сердечных сокращений и возвращает управление префронтальной коре", – посоветовал Евстигнеев.

Главное – помнить, что внешнее осуждение перестает влиять, если деятельность доставляет дофаминовое удовольствие, а для защиты мозга используются простые методы саморегуляции, заключил эксперт.