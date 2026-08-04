Собянин: с утра 4 августа в сторону Московского региона летели 184 БПЛА

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны России в совокупности сбили 184 беспилотника, летевших в сторону Московского региона во вторник, 4 августа. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Он уточнил, что противник предпринимал попытки атаковать столичный регион в период с 08:30 до 22:00.

Атака вражеских дронов на Москву началась примерно в 14:00. К настоящему моменту удалось ликвидировать 18 БПЛА, летевших к городу.

На фоне угрозы столичные аэропорты начали принимать и выпускать рейсы по согласованию с соответствующими органами. Позднее их отменили в авиагаванях Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Во Внуково меры безопасности продолжают действовать.

