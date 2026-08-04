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04 августа, 21:29

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Daily Mail: в Британии хирург неправильно соединил органы пациента и чуть не убил его

В Британии хирург неправильно соединил органы пациента и чуть не убил его

Фото: 123RF.com/mshmeljov

В Великобритании хирурга лишили права заниматься медицинской практикой после того, как во время экстренного вмешательства он соединил неправильные участки внутренних органов пациента, едва не приведя к его гибели. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в 2020 году в одной из больниц Манчестера. Хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) Яссер Абдель Рахман проводил мужчине операцию на кишечнике. Как выяснила дисциплинарная комиссия, врач ошибочно соединил не тот участок тонкой кишки с желудком, из-за чего образовался "замкнутый контур".

Пациент испытывал "нестерпимую боль", а ошибку признали грубейшей и угрожающей жизни. При этом Рахман, получивший квалификацию хирурга в Египте в 1993 году, сообщил семье пациента, что операция прошла успешно.

По итогам разбирательства комиссия постановила исключить его из реестра врачей, заключив, что он больше не соответствует требованиям для медицинской практики. Сам хирург назвал расследование в отношении себя и последовавшее отстранение "охотой на ведьм". Извинений за допущенную ошибку он не принес.

Ранее женщина в испанской Валенсии перенесла ампутацию века из-за ошибки врачей, перепутавших раковую опухоль с ячменем. В результате разбирательства страховая компания больницы Hospital de Manises выплатит пациентке компенсацию в размере 70 тысяч евро.

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