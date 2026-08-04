Собянин назвал понимание желаний москвичей своей главной задачей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Ключевая задача властей Москвы – понимать потребности жителей. Об этом Сергей Собянин рассказал на XII Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

По словам градоначальника, в большом городе нет простых решений, даже самая мелкая деталь требует сложной проработки. Главная сложность – взаимодействие с людьми: в Москве проживают 13 миллионов человек, и мэр должен чувствовать, что им нужно, чтобы их жизнь становилась лучше.

Собянин привел пример с благоустройством двора: если спросить жителей, что им нужно, можно получить десять разных мнений. Удовлетворив одного, можно не угодить остальным девяти. А если умножить это на 20 тысяч московских дворов, проблема становится мирового масштаба.

"Самое главное – понимание всех трудностей нашего города", – подчеркнул мэр.

На этом же форуме Собянин отметил, что столица активно развивается благодаря неравнодушным горожанам. По его мнению, от действий граждан зависит очень многое. Например, динамичное совершенствование Москвы происходит отчасти потому, что жители очень требовательны и не позволят стоять на месте.