Эксперт Бондарь: извлечение ценной вещи из шахты лифта может затянуться на сутки

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Упавшие в шахту лифта вещи нельзя доставать самостоятельно. В такой ситуации необходимо сразу связаться с диспетчером, посоветовал в разговоре с Москвой 24 эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Эксперт напомнил: худшей идеей станет попытка открыть двери лифта и попробовать залезть руками в проем, чтобы достать вещи. Внутри находятся движущиеся механизмы и высокое напряжение, поэтому любая самодеятельность может привести к тяжелым травмам и даже гибели.

"Вместо этого следует сразу связаться с диспетчером через кнопку вызова в кабине либо позвонить по номеру, который обычно размещен на информационной табличке. Необходимо объяснить ситуацию и сообщить контактные данные: ФИО и точный адрес", – пояснил эксперт.

После приедет электромеханик из организации, которая обслуживает лифт. Специалист отключит электропитание и достанет упавшую вещь.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Если на дно шахты упали ключи от квартиры, важные документы, банковская карта, украшение или телефон, диспетчер может пойти навстречу и прислать в ближайшее время первого освободившегося специалиста. Однако надо учитывать, что если сам человек не застрял, то случай не считается экстренным, поэтому организация вправе обработать заявку в течение 24 часов.

Если вещь ценная, стоит также вызвать участкового. Его присутствие позволит зафиксировать процесс извлечения, чтобы потом не возникло споров, что именно было найдено, отметил Бондарь.

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