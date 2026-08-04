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04 августа, 19:01

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Эксперт Бондарь: извлечение ценной вещи из шахты лифта может затянуться на сутки

Эксперт по ЖКХ объяснил, как действовать при падении вещей в шахту лифта

Фото: 123RF.com/sam702

Упавшие в шахту лифта вещи нельзя доставать самостоятельно. В такой ситуации необходимо сразу связаться с диспетчером, посоветовал в разговоре с Москвой 24 эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Эксперт напомнил: худшей идеей станет попытка открыть двери лифта и попробовать залезть руками в проем, чтобы достать вещи. Внутри находятся движущиеся механизмы и высокое напряжение, поэтому любая самодеятельность может привести к тяжелым травмам и даже гибели.

"Вместо этого следует сразу связаться с диспетчером через кнопку вызова в кабине либо позвонить по номеру, который обычно размещен на информационной табличке. Необходимо объяснить ситуацию и сообщить контактные данные: ФИО и точный адрес", – пояснил эксперт.

После приедет электромеханик из организации, которая обслуживает лифт. Специалист отключит электропитание и достанет упавшую вещь.

Если на дно шахты упали ключи от квартиры, важные документы, банковская карта, украшение или телефон, диспетчер может пойти навстречу и прислать в ближайшее время первого освободившегося специалиста. Однако надо учитывать, что если сам человек не застрял, то случай не считается экстренным, поэтому организация вправе обработать заявку в течение 24 часов.
Дмитрий Бондарь
эксперт по ЖКХ

Если вещь ценная, стоит также вызвать участкового. Его присутствие позволит зафиксировать процесс извлечения, чтобы потом не возникло споров, что именно было найдено, отметил Бондарь.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, как бороться с соседями, которые делают ремонт в неположенное время. Она посоветовала вызвать полицию для фиксации нарушения. Кроме того, можно заранее заручиться поддержкой свидетелей, а также подойти к двери соседей и записать на видео исходящие звуки, все должно быть привязано к дате и времени.

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