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04 августа, 19:17

Мэр Москвы

Собянин рассказал о революционных мерах для устранения заторов в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Для решения транспортной проблемы Москвы потребовались революционные меры. Такое заявление Сергей Собянин сделал в ходе выступления на V Международном транспортном саммите.

По словам мэра, в 2010 году город стоял в 10-балльных заторах, общественный транспорт деградировал, а городские пространства становились менее комфортными. Это угрожало развитию мегаполиса.

"Нам нужны были не просто поступательные шаги, а революционные решения, которые в короткое время могли бы решить эту проблему", – подчеркнул Собянин.

Он напомнил, что за последние годы в городе построили около 260 станций наземного и подземного метро, создали еще одну кольцевую линию метрополитена и новые ветки наземного железнодорожного транспорта.

Мэр добавил, что в решении проблемы с заторами активно помогали Владимир Путин, правительство и РЖД.

"Но, конечно, для этого нам потребовался один из самых лучших образцов транспорта. Это новые электрички, новые метропоезда, новые автобусы, новые такси и так далее", – уточнил Собянин и добавил, что следом за транспортом развивалось и транспортное машиностроение страны.

Ранее сообщалось, что перепробег для водителей сократился более чем на 18 километров благодаря 12 новым разворотам на Садовом кольце, обустроенным по проектам ЦОДД в 2024 и 2025 годах.

В результате средняя скорость проезда обновленных участков выросла на 3%, а на севере и востоке кольца – до 14%. Каждый день разворотами пользуются более 34,5 тысячи водителей, в час пик – около 3 тысяч.

Собянин выступил на Международном транспортном саммите в Москве

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