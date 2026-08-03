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03 августа, 16:26

Транспорт

Строительство путепровода в районе станции метро "Потапово" завершено на 20%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На прилегающей к четвертому участку трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе территории продолжается строительство и реконструкция улично-дорожной сети, включая путепровод через основной ход магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что строители возводят новые дороги, внутриквартальные проезды и путепровод, который соединит Проектируемый проезд № 816 с улицей Поляны. Общая готовность объекта составляет 20%.

"Одновременно ведется устройство дорожной одежды на участке съезда с будущего путепровода. На участках проспекта Куприна, улиц Александры Монаховой, Бартеневской и Поляны, Проектируемого проезда № 816 идет устройство сетей связи и автоматизированной системы управления дорожным движением, перенос существующих и устройство новых инженерных коммуникаций, завершается монтаж сетей дождевой канализации", – отметил Ефимов.

Сейчас на объекте ежедневно работают более 300 человек и около 60 единиц техники. Завершить строительно-монтажные работы планируется в 2027 году.

Как уточнил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков, после завершения проекта улучшится транспортная доступность районов Коммунарка, Южное и Северное Бутово. Новые дорожные связки обеспечат сквозное движение транспорта через магистраль и повысят связанность жилых кварталов, территорий перспективной застройки, промышленных зон и деловых объектов.

Ранее Сергей Собянин посетил строительство дороги-связки между Московским скоростным диаметром и улицей Академика Королева у ТПУ "Петрово-Разумовский". Это один из крупнейших транспортных узлов столицы, где сходятся линии метро, МЦД-1 и МЦД-3, а в будущем появится высокоскоростная магистраль Москва – Санкт-Петербург.

Новая бессветофорная магистраль длиной 2,8 километра улучшит транспортную доступность четырех районов с населением более 250 тысяч человек. Готовность объекта составляет 65%, подрядчик пообещал сдать его уже в текущем году.

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