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03 августа, 16:14

Безопасность

В Wildberries объяснили безопасностью запрет на смартфоны с камерами

Фото: depositphotos/realinemedia

Порядок использования мобильных устройств на логистических объектах Wildberries остается без изменений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудникам складов запретили приносить смартфоны, разрешив пользоваться лишь кнопочными телефонами. В компании пояснили, что такие правила действовали и раньше.

"Кнопочные мобильные телефоны, не оснащенные камерой, как и ранее, разрешены к проносу в соответствии с установленными требованиями безопасности", – прокомментировали в RWB.

В компании уточнили, что эти требования являются одной из дополнительных мер безопасности. Они направлены на предотвращение несанкционированной фото- и видеосъемки на территории логистических объектов.

С 18 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаки на логистические центры Wildberries. В частности, обстрелу подверглись склады компании в подмосковной Электростали, Котовске Тамбовской области, Краснодаре и других регионах.

Комментируя инциденты, основательница маркетплейса и глава RWB Татьяна Ким назвала их террористическими. Предпринимательница отметила, что действия нападавших не имеют логики и направлены на дестабилизацию и панику среди россиян.

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