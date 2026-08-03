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03 августа, 19:36

Общество

Врачи в Пятигорске извлекли из желудка девочки 17 магнитных шариков

Фото: телеграм-канал "ГКБ ПЯТИГОРСКА"

Хирурги городской клинической больницы Пятигорска достали из желудка девочки 17 магнитных шариков. Об этом сообщили в Минздраве Ставропольского края.

Медики выполнили лапаротомию и успешно удалили магниты. Сейчас ребенок восстанавливается после хирургического вмешательства.

Детский хирург больницы Владимир Свеженцев предупредил, что магнитные шарики могут притягиваться друг к другу через стенки разных отделов кишечника и вызывать пролежни. В итоге образуется дыра, свищ и перитонит.

Ранее в Новороссийске хирурги помогли четырехлетней девочке, которая проглотила 100 магнитных шариков. Мелкие детали сцепились в один большой клубок. В рамках полостной операции врачам удалось разъединить и достать все магниты.

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