Врачи в Подмосковье спасли мальчика, который проглотил 1 кг магнитных шариков

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли мальчика, проглотившего 1 килограмм магнитных шариков. Об этом сообщает "Радио 1".

Школьник поступил в медучреждение с болями в животе. В ходе обследования медики обнаружили в его брюшной полости 17 магнитных шариков, каждый из которых был 15 миллиметров в диаметре.

По словам заведующего детским хирургическим отделением Владимира Трунова, специалистам удалось извлечь 2 инородных предмета из желудка при гастроскопии. Остальные 15 магнитных шариков оказались в куполе слепой кишки и в устье аппендикса.

Для их обнаружения медикам пришлось прибегнуть к лапаротомии – сделать разрез на передней стенке живота. Врачи отсекли аппендикс и через отверстие достали шарики из просвета кишечника. После этого дефект был ушит.

Ранее врачи Подольской детской больницы извлекли из желудка девочки трихобезоар – плотный клубок спутанных волос. Пациентка поступила в медучреждение с длительным отсутствием аппетита. После каждого приема пищи у нее было ощущение переполненного желудка.

При этом родители сначала списывали все на нервы или гастрит, но позже все же обратились к гастроэнтерологам. При обследовании оказалось, что две трети желудка девочки занял клубок волос.

