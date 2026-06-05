Собянин: Москва обменяется опытом с "Сириусом" в сфере городской безопасности

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин и председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере безопасной эксплуатации беспилотных систем и роботизированных устройств. Подписание документа прошло на полях ПМЭФ.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, в ближайшие годы федеральная территория "Сириус" превратится в масштабный полигон для отработки решений в области комплексной городской безопасности, безопасности дорожного движения, а также безопасной работы беспилотных систем и роботизированных устройств.

Цель программы – сформировать единую интеллектуальную среду с возможностью управлять транспортными потоками в режиме реального времени.

Соглашение, рассчитанное на пять лет с возможностью автоматического продления еще на пять, дополнит совместную работу сторон мероприятиями на территории "Сириуса". Они будут направлены на создание системы подготовки кадров в сфере беспилотных технологий, робототехники и искусственного интеллекта, включая беспилотный транспорт.

Отмечается, что полученный опыт в перспективе могут применить и в других городах и регионах России.

Ранее Собянин и министр культуры РФ Ольга Любимова подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие пять лет. Документ предусматривает создание совместных проектов в области кинематографии, музейного и библиотечного дела, театральной деятельности и по другим направлениям в сфере искусства.