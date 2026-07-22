ТАСС: послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России

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Послы стран ЕС не смогли согласовать предложенный Еврокомиссией компромиссный проект 21-го пакета санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейский источник в Брюсселе.

По данным источника, соответствующий документ все еще не подготовлен.

Ранее сообщалось, что Евросоюз столкнулся с трудностями при согласовании очередного пакета антироссийских мер. Процесс тормозят разногласия между странами, в том числе Греция опасается за свой танкерный флот (Dynagas), Германия и Португалия настаивают на исключениях для импорта рыбы.

В то же время Франция и Италия выступают за упрощение визового режима, а Австрия требует разблокировки активов Raiffeisen. Дипломаты продолжат переговоры, чтобы сблизить позиции.