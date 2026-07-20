Politico: ЕК из-за Греции может изменить новый пакет санкций против России

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Страны ЕС зашли в тупик в принятии новых антироссийских санкций. Это произошло из-за возникших противоречий между между экономическими интересами сообщества и целями отдельных государств. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники, передает News.ru.

В частности, трудности возникли с позицией Греции. Она оказалась против новых ограничений, поскольку запрет Еврокомиссии (ЕК) на перевозку сжиженного природного газа из РФ может нанести ущерб судоходной компании Dynagas.

При этом Португалия и Германия хотят получить смягчение по ограничениям на закупку российской рыбы. Они объясняют это необходимостью поддержки национальных перерабатывающих предприятий.

Италия и Франция выступают за упрощение визовой политики в отношении российских туристов. Австрия подняла вопрос о разморозке активов, которые связаны с банком Raiffeisen.

Один из европейских дипломатов подчеркнул, что стороны стараются найти выход из сложившегося положения.

Ранее Великобритания расширила санкции против России. В частности, под ограничительные меры подпали сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ. Британцы считают, что они якобы причастны к кибероперациям против Лондона.