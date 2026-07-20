Золовку Екатерины Шульман приговорили к 5 годам колонии по делу о растрате

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Мещанский районный суд Москвы приговорил золовку Екатерины Шульман (признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Ларису Шульман к 5 годам колонии общего режима по делу о растрате средств ТСЖ. Об этом ТАСС сообщили адвокаты потерпевшей стороны.

По данным следствия, в 2023 году, возглавляя ТСЖ "Рождественский бульвар, дом 10/7", она оплачивала за счет товарищества ремонт зданий, принадлежащих ее брату Михаилу, супругу Шульман, которые не находились под управлением ТСЖ. Общая сумма ущерба составила около 3,7 миллиона рублей.

Суд также запретил осужденной в течение 3 лет заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями по управлению многоквартирными домами.

Как отметили адвокаты потерпевшей стороны, гражданский иск к Шульман о взыскании ущерба выделен в отдельное производство. В ходе разбирательства обвиняемая признала, что только она имела доступ к банковским счетам ТСЖ. По данным следствия, средства перечислялись двум индивидуальным предпринимателям за работы на объектах.

Ранее Мещанский суд Москвы заочно арестовал экс-совладельца Fesco Михаила Рабиновича и бывшего президента группы Аркадия Коростелева. Оба объявлены в международный розыск по аналогичному делу. Срок заключения для них начнется только после задержания или экстрадиции в Россию.